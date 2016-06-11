Del "pirata della strada" nessuna traccia

L'ha fatta franca l'automobilista che lunedì sera ha rischiato di uccidere il 15enne che stava attraversando il Corso Italia

95047.it Quattro lunghi giorni nel corso dei quali non vi è più stata alcuna svolta. Dell’auto pirata che lunedì sera ha travolto, rischiando di ucciderlo, un 15enne che attraversava - proprio all’altezza del Parco del Sole - la carreggiata del Corso Italia, non si ha alcuna traccia. Il ragazzo è stato centrato in pieno riportando la frattura scomposta del braccio e della caviglia. Soccorso dagli amici e da alcuni automobilisti di passaggio, era stato ricoverato al “Santissimo Salvatore” prima di un successivo trasferimento al “Vittorio Emanuele” di Catania. Ma dell’auto e, soprattutto, di chi era alla guida nessuna traccia. Alcuni testimoni hanno chiaramente riferito che a travolgere il giovane sarebbe stata una Fiat Panda (o, comunque, di certo una utilitaria) di colore rosso col portellone posteriore nero.

Sul fatto, continuano ad indagare i carabinieri: ma finora, come detto, non vi sono state novità di sorta. Nessuna segnalazione da parte di nessuno. E nessun pentimento o rimorso di coscienza da parte di chi, anche se certamente involontariamente, ha rischiato di ammazzare un 15enne la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.