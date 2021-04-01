DENISE PIPITONE, CHI L'HA VISTO: ALLA RAGAZZA RUSSA PRELEVATO IL DNA. LA MAMMA: «ATTENDIAMO»

Come anticipato dal promo , la trasmissione Chi l'ha visto? di ieri sera ha parlato di Denise Pipitone e del mistero della ragazza che in Russia sta cercando la sua mamma. La giovane si chiama Olesya...

Come anticipato dal promo , la trasmissione Chi l'ha visto? di ieri sera ha parlato di Denise Pipitone e del mistero della ragazza che in Russia sta cercando la sua mamma. La giovane si chiama Olesya Rostova, cresciuta in orfanotrofio dall'età di 5 anni, è stata ospite di un programma televisivo in Russia e ha raccontato di essere stata rapita e di non avere ricordi della sua infanzia.

A parlare in trasmissione è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, perché la signora è in convalescenza dopo un piccolo intervento e non è in partenza per la Russia. “Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto.

Le segnalazioni passate ci hanno dimostrato che l’illusione non porta a nulla, ma sarà l’esame del Dna per fugare ogni dubbio. Vogliamo ringraziare quanti in questo momento ci sono vicini e sono solidali. Ci fa capire quante persone amino Denise e non l’abbiano dimenticata”, le parole di Piera Maggio in un messaggio.

Sembra che sia stato fatto l’esame del Dna, il campione è stato prelevato ieri, come ha riferito il corrispondente della Rai da Mosca, Marc Innaro. Il programma russo è andato in onda il 23 marzo in Russia. Oggi la ragazza è stata portata in un villaggio a quasi 1000 km da Mosca. Non ci sono indicazioni se la ragazza conosca l’italiano o abbia ricordi legati all’italiano: il tema non è stato affrontato.