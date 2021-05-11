DENISE PIPITONE, CONTROLLI SU UNA 21ENNE DI SCALEA: SEGNALATA UNA SOMIGLIANZA

Si chiama Denise, è di origini romene e ha 19 anni la ragazza di Scalea sulla quale i carabinieri hanno avviato degli accertamenti a seguito di una segnalazione giunta da una cittadina che riferisce s...

Si chiama Denise, è di origini romene e ha 19 anni la ragazza di Scalea sulla quale i carabinieri hanno avviato degli accertamenti a seguito di una segnalazione giunta da una cittadina che riferisce similitudini con Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo.

Secondo quanto riferito, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate “alla genesi di questa ragazza”, con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni, perché nata il 26 ottobre 2000.

Gli investigatori calabresi hanno inviato l’informativa alla Procura di Marsala che dovrà decidere se procedere con il test del dna, unico esame attendibile e definitivo, perché non ci sarebbero elementi fondanti per stabilire che la giovane che vive nella cittadina tirrenica possa essere Denise Pipitone, ne tanto meno per acclarare il contrario.

Non si sa al momento come si determinerà la Procura di Marsala e dunque se procederà alla richiesta di ulteriori accertamenti. “La Procura con noi non parla, è un muro”, ha riferito l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio.