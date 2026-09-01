Denise Pipitone, oggi 22 anni dalla scomparsa: “Ovunque tu sia, questo messaggio è per te”

Nell’anniversario della scomparsa della bambina, Piera Maggio e Pietro Pulizzi rinnovano il loro appello: “Non abbiamo mai smesso di cercarti”

È un dolore che non si è mai spento quello di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Oggi, 1° settembre, ricorre l’anniversario della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo sparita nel 2004, quando aveva quasi quattro anni.

Da quel giorno la famiglia non ha mai smesso di cercarla e, a distanza di 22 anni, mamma Piera e papà Pietro hanno voluto affidare ancora una volta a un messaggio pubblico tutto il loro amore e la loro speranza.

“La nostra vita è cambiata per sempre”

“Amore nostro, dal 1° settembre 2004, il giorno in cui sei stata rapita quando avevi quasi 4 anni, la nostra vita è cambiata per sempre”, scrivono i genitori.

Denise era nata il 26 ottobre 2000 a Mazara del Vallo. Il suo volto e il suo sorriso sono rimasti impressi nella memoria di chi, in questi anni, ha seguito la vicenda e gli innumerevoli appelli della famiglia.

“Sei nata il 26 ottobre 2000 a Mazara del Vallo e sei la nostra bambina. Il tuo volto, il tuo sorriso e il tuo ricordo sono sempre con noi”.

“Non abbiamo mai smesso di cercarti”

Nel messaggio, Piera Maggio e Pietro Pulizzi ribadiscono di essere ancora alla ricerca della figlia e di non aver mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare.

“Siamo i tuoi genitori, la tua mamma Piera Maggio e il tuo papà Pietro Pulizzi, le persone che vedi nella locandina, e non abbiamo mai smesso di cercarti”.

Poi le parole che racchiudono una speranza mai cancellata: “Continuiamo a lottare con amore e speranza, con il desiderio più grande di poterti riabbracciare e riportarti a casa”.

“Denise, noi ti aspettiamo”

Il messaggio si conclude con una promessa che Piera Maggio e Pietro Pulizzi ripetono da oltre due decenni.

“Denise, ovunque tu sia, vogliamo che tu sappia che non sei mai stata dimenticata. Il nostro amore per te non ha mai avuto confini e continueremo a cercarti finché non ti troveremo e finché non avremo quella risposta che aspettiamo da tanti anni”.

E infine: “Denise, noi ti aspettiamo. Non smetteremo mai di cercarti. Mamma Piera e papà Pietro”.