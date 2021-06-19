95047

19 giugno 2021 14:09
DEPOSITO DI PLASTICA IN FIAMME, UNA NUBE TOSSICA MINACCIA I COMUNI DELL'ALCANTARA
Un vastissimo incendio sta interessando da stamani un’area in località Motta Camastra.

Da diverse ore, a partire dalle 10.30 circa di stamattina, diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnate per domare le fiamme.

Oltre alla vegetazione, il rogo ha coinvolto anche un grande deposito di carta e plastica facendo sviluppare nell’aria un intenso fumo nero e tossico.

La coltre di fumo è visibile anche da Catania, Siracusa e dalla costa calabrese. Sul luogo sono già intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di pronto intervento della forestale. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Taormina.

 

 

