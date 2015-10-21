Dirigenti, ai servizi sociali va la Conti: agli affari generali la Patronaggio

Dalle dimissioni di Bruno Maccarrone in poi come cambia la macchina burocratica del Comune

95047.it Al palazzo comunale di Paternò, gli ultimi mesi sono stati di quelli che hanno ridisegnato in buona parte la macchina della burocrazia. Tanto nei nuovi volti quanto negli incarichi. A dicembre scorso erano dapprima arrivate le dimissioni (un pò a sopresa, a dire la verità) di Bruno Maccarrone che ricopriva il ruolo di dirigente dell'ufficio urbanistica e responsabile del Piano Rifiuti. Da lì in poi è arrivato il turn over al ruolo di segretario generale con Carmelo Cunsolo che, completato il 31 luglio scorso il suo mandato, è stato sostituito (a scavalco visto che era già in forza al Comune di Sant’Agata li Battiati) da Concetta Floresta. A fine settembre è, poi, arrivato il pensionamento di colui il quale ricorova l’incarico di dirigente alla cultura ed alla pubblica istruzione: ovvero, Orazio Palumbo. Il suo posto è stato preso da Salvo Girianni che era già dirigente comunale.

L’ultimo cambio in ordine cronologico è quello legato ai servizi sociali ed è stata ufficializzata da un paio di giorni: Cettina Conti è la nuova dirigente del settore. Prende il posto di Concetta Patronaggio che è andata ad occupare lo stesso ruolo ma agli affari generali.