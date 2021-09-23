DISSEQUESTRATO IL GRATTA E VINCI RUBATO DAL TABACCAIO, L'ANZIANA DI NAPOLI POTRÀ INCASSARE LA VINCITA

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in seguito al dissequestro disposto dalla Procura, ha recuperato il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato nelle settimane scorse a una napoletana di...

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in seguito al dissequestro disposto dalla Procura, ha recuperato il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato nelle settimane scorse a una napoletana di 69 anni, la quale potrà ora finalmente incassare la vincita.

Lo comunica la stessa agenzia che ha autorizzato il concessionario Lotterie Nazionali Srl, all'avvio delle procedure per il pagamento del premio.

La Procura, si legge nella nota, ha ribadito che "le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa", pertanto la signora che aveva acquistato il biglietto potrà incassare quanto le spetta.

Il direttore dell'agenzia, Marcello Minenna ha espresso "viva soddisfazione" per l'evoluzione positiva della vicenda. "La collaborazione istituzionale tra L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i Carabinieri, e l'Autorità Giudiziaria nonché il concessionario Lotterie Nazionali Srl, ha prodotto un risultato eccellente e sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi", ha affermato.