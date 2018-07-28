DISSERVIZI PER GLI AGRICOLTORI DELLA PIANA DI CATANIA - FOTO E VIDEO

https://youtu.be/pZkAGA4vEYAIn contrada pezza chiesa, in territorio di Belpasso - zona limitrofa alla contrada Iannarello, più di 20 proprietari terrieri lamentano l'impossibilità ad irrigare i propri...

In contrada pezza chiesa, in territorio di Belpasso - zona limitrofa alla contrada Iannarello, più di 20 proprietari terrieri lamentano l'impossibilità ad irrigare i propri agrumeti. Da oltre un anno, le condotte irrigue del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania sono oggetto di continue e ripetute rotture in più punti ed il prolungarsi dei ritardati interventi di manutenzione ha di fatto privato gli agricoltori dell'acqua. Come ci spiega il sig Chiara (uno dei tanti coltivatori che ci hanno accompagnati per documentarci i danni) ''il caldo di questi giorni e la mancata possibilità ad irrigare sta seriamente danneggiando sia il raccolto del 2018, sia le piante che necessiteranno di anni per riprendere una piena produzione, sempre che si riesca ad intervenire da qui a breve.''

Ad oggi gli unici che riescono a sopperire - e a volte a speculare sulla difficile situazione - sono i proprietari di pozzi privati. Ricordiamo però che le acque delle sorgive sono più salastre e che a lungo andare anche questo loro utilizzo avrà ripercussioni sulla vitalità delle piantagioni.

Un grido di aiuto quello pervenutoci, pronto a sfociare in battaglie ferrate per difendere i propri diritti e la tenacia a continuare ad investire in questa nostra Sicilia.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE AGLI AMICI DI ASSE SICILIA