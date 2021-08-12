DISTRUTTA DAL FUOCO LA PINETA DI LINGUAGLOSSA, IL SINDACO: "ERGASTOLO PER I RESPONSABILI"

Elicotteri e Canadair in volo sul cielo di Linguaglossa, per spegnere un incendio che sta devastando la vegetazione da ieri sera. Sul posto i vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Sicilia...

In prima linea anche il sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi che in nottata ha scritto sui social: "Rientro adesso da oltre 16 ore trascorse ininterrottamente sul fronte del fuoco, con oltre 100 uomini e circa 30 mezzi impiegati ed anche supporto aereo, tutto per tentare di domare l'indomabile.

Ettari ed ettari di terreno bruciati e danni ingenti all'ambiente, operatori a rischio della vita buttati in mezzo al fuoco in condizioni di vero pericolo.

Chi ha appiccato dolosamente tutto questo merita a mio avviso l'ergastolo al pari dei delitti di mafia, e chi sà, vede e non parla, dovrebbe fare la stessa fine.

Tutta la Sicilia brucia e se non cambiamo la nostra mentalità forse alla fine ce lo meritiamo".

Continuano, intanto, gli incendi anche nella zona delle Madonie, devastata dalle fiamme degli ultimi giorni. I roghi nella scorsa notte hanno interessato Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Soprana.