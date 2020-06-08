95047

DOMANI A PATERNO' INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI

L'Ama comunica che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, domani giorno 9 Giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nell...

A cura di Redazione Redazione
08 giugno 2020 21:25
DOMANI A PATERNO' INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI -
News
Condividi

L'Ama comunica che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, domani giorno 9 Giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

  1. zona Scala Vecchia,
  2. Via Canonico Renna,
  3. Via Sardegna,
  4. Via Fiume,
  5. Via Campania,
  6. Via Circumvallazione,
  7. Corso Marco Polo e vie limitrofe.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047