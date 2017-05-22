95047

DOMANI GIORNATA DELLA LEGALITÀ - PROGRAMMA

22 maggio 2017 07:44
Domani  23 maggio, in occasione della giornata della legalità, per ricordare quel tragico 1992 quando nei pressi dello svincolo di Capaci  a pochi chilometri da Palermo. ci  fu l'attentato dove persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

L’amministrazione comunale ha programmato due eventi:

ORE 09.30 marcia della legalità che muoverà da Via Emanuele Bellia per concludersi in Piazza Indipendenza.

ORE 18.00 cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello Sport di Via Bologna a “Peppino Impastato”.

