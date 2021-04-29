DOMANI, LO SCREENING DI MASSA ANTI COVID A PATERNO’
E’ stato anticipato a domani, 30 aprile lo screening di massa volontario con tampone rapido aperto a tutta la popolazione paternese.Lo screening, inizialmente previsto per giorno 2 maggio, avverrà se...
Lo screening, inizialmente previsto per giorno 2 maggio, avverrà sempre in modalità “drive in” dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”.
DATI PATERNO'
Leggero aumento dei casi arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 399, un incremento di 2 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 28 Aprile 2021.
Invariato invece il numero dei ricoveri, che rimane a 20 soggetti ospedalizzati
Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 600 quindi 2 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/04/2021 ORE 13:15
