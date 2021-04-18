DOMANI POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE OVEST DI CATANIA PER UNA MANIFESTAZIONE
Lunedì, 19 aprile a partire dalle 7, potrebbero verificarsi rallentamenti per la circolazione nei pressi della Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Siracusa.Lo ha reso noto l'Anas che ha dato co...
A cura di Redazione
18 aprile 2021 09:48
Lunedì, 19 aprile a partire dalle 7, potrebbero verificarsi rallentamenti per la circolazione nei pressi della Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Siracusa.
Lo ha reso noto l'Anas che ha dato conto di una manifestazione che potrebbe causare disagi alla viabilità.
Il personale dell'Anas e le Forze dell'Ordine saranno presenti sul posto per presidiare la situazione ed attuare tutti i provvedimenti necessari a garantire la circolazione in piena sicurezza per gli utenti.