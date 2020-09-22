DOMENICA 27 SETTEMBRE RINNOVO DEL DIRETTIVO GRUPPO DONATORI VOLONTARI DI SANGUE FIDAS

Domenica 27 p.v. con l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Saggi, il Gruppo Donatori Volontari di Sangue Fidas, rinnova il suo Direttivo. Il benemerito Gruppo, che orma...

Domenica 27 p.v. con l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Saggi, il Gruppo Donatori Volontari di Sangue Fidas, rinnova il suo Direttivo. Il benemerito Gruppo, che ormai da oltre 42 anni risponde al bisogno di sangue del territorio, ed ha al suo attivo una media di 2900 donazioni l’anno, si prepara così a dare nuovo impulso alla sua attività di sensibilizzazione, donazione, vigilanza e pressione riguardo i delicati problemi del Servizio Trasfusionale di Paternò.

Si voterà nel seggio della sede di Paternò ed in quelli delle sedi delle Sezioni GDVS presenti nel territorio (Bronte, Castel di Iudica Maletto, Maniace, Raddusa, Ragalna e Randazzo) dalle ore 9 alle 12. Nelle sedi di Paternò, Bronte, Raddusa e Randazzo si voterà anche di pomeriggio, dalle 17 alle 19,00.