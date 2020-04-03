DONAZIONE SANGUE A PATERNO', SARÀ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA
Il consueto appuntamento della Domenica delle Palme con i donatori è fissato sotto la sede del GDVS sita in Corso Sicilia, 10 - Paternò, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
È una procedura che si aggiunge al nuovo iter comunicato a seguito del DPCM dell’8 marzo
Invitiamo coloro che sono intenzionati ad effettuare una donazione a telefonare alla segreteria del gruppo al n. 095-842966 entro le ore 20 di giorno 3 aprile per concordare l’orario.
I prelievi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalla normativa prevista. E’ estremamente importante supportare il Servizio Trasfusionale in questo particolare periodo nel quale c’è più che mai necessità di sacche di sangue