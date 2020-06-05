DONAZIONI DA RECORD, A MAGGIO LA FIDAS DI PATERNÒ HA RACCOLTO 145 SACCHE

Continua la sensibilità dei donatori del GDVS-FIDAS verso coloro che si trovano in situazioni di salute problematiche.Malgrado l’epidemia del Covid 19 che, per fortuna, nella nostra Sicilia è piuttost...

Continua la sensibilità dei donatori del GDVS-FIDAS verso coloro che si trovano in situazioni di salute problematiche.

Malgrado l’epidemia del Covid 19 che, per fortuna, nella nostra Sicilia è piuttosto limitata, le donazioni in tutto il mese hanno raggiunto un ragguardevole numero sia per quanto riguarda quelle su autoemoteca sia per quanto riguarda quelle effettuate al Servizio Trasfusionale. Infatti a maggio abbiamo raggiunto la quota di 145 sacche su URM presso le nostre Sezioni di Bronte, Militello, Randazzo e Paternò, e 117 sacche al Trasfusionale.

Come si evince questo è un risultato notevole considerato le contingenze in cui ci muoviamo. Raccomandiamo caldamente a tutti i nostri soci di non mollare; in estate è ancora più necessario il sangue e pertanto il nostro appello è sempre più pressante proprio perchè le necessità sono più frequenti.

Un grazie di cuore va a tutti coloro che rispondono alle nostre sollecitazioni in maniera esemplare.