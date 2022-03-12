DONNA UCCISA CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA A LENTINI

Una donna è stata uccisa nella sua abitazione a Lentini, nel Siracusano. Secondo quanto si apprende dai primi riscontri delle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata accoltellata.

Ad allertare i soccorsi è stato il marito della donna. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Lentini.

Gli inquirenti, secondo i primi accertamenti, sembrano escludere un suicidio.

Nuovi elementi arriveranno dagli esami sul corpo della donna, su disposizione dela Procura di Siracusa.