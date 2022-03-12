DONNA UCCISA CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA A LENTINI
A cura di Redazione
12 marzo 2022 22:22
Una donna è stata uccisa nella sua abitazione a Lentini, nel Siracusano. Secondo quanto si apprende dai primi riscontri delle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata accoltellata.
Ad allertare i soccorsi è stato il marito della donna. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Lentini.
Gli inquirenti, secondo i primi accertamenti, sembrano escludere un suicidio.
Nuovi elementi arriveranno dagli esami sul corpo della donna, su disposizione dela Procura di Siracusa.