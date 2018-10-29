95047

DOPPIO INCIDENTE IN TANGENZIALE, TRAFFICO CONGESTIONATO

29 ottobre 2018 19:09
Due distinti incidenti sulla tangenziale di Catania, entrambi in direzione Messina., stanno creando gravi ripercussioni sul traffico. Sulla strada si sono formate lunghissime code

Il primo nei pressi dello svincolo San Giorgio dove sono stati coinvolti due autoveicoli, il secondo subito sopo lo svincolo Misterbianco sempre in direzione Messina.

In entrambi gli incidenti non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto stanno lavorando i soccorsi

IN AGGIORNAMENTO

