DPCM, IL CHIARIMENTO DEL GOVERNO: "NIPOTI DAI NONNI SOLO PER RAGIONI DI FORZA MAGGIORE"

"È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone".

È quanto si legge sul sito del Governo in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. Un chiarimento, dunque, volto a sottolineare l'importanza di tutelare i più anziani in questa difficile fase della pandemia da Covid-19 nel Paese.

"Pertanto - chiarisce ancora il Governo - questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno".

"Ove possibile - la conclusione - è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi".

L'indicazione del Governo è la medesima per tutte e tre le zone di "rischio", e cioè rossa, gialla o verde.

I MERCATINI DI NATALE sono vietati sul tutto il territorio nazionale, anche nella zona gialla. E' quanto viene chiarito dalla risposte alle domande più frequenti, pubblicato sul sito del governo sull'ultimo Dpcm, per trovare risposte sull'applicazione delle misure restrittive, ovvero cosa si può o non si può fare, dove una cosa è concessa e dove, al contrario, è bandita..

Le RIUNIONI DI CONDOMINIO in presenza sono consentite purché vengano rispettate le distanze e si indossino le mascherine, si precisa ancora.

È possibile fare la SPESA IN UN COMUNE DIVERSO da quello in cui si abita, purchè ''entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla", si legge. Il governo informa che ''si può uscire anche per acquistare beni diversi da quelli alimentari", perché ''non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili".

E' possibile andare ad ASSISTERE UN PARENTE O UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI, perché ''è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari".