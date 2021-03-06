95047

DRAMMATICO INCIDENTE IERI A SERA SULLA CATANIA-SIRACUSA. MUORE 35 ENNE

Un uomo di 35 anni, originario di Catania, Sergio Puglisi, e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa).Secondo una...

A cura di Redazione Redazione
06 marzo 2021 12:46
DRAMMATICO INCIDENTE IERI A SERA SULLA CATANIA-SIRACUSA. MUORE 35 ENNE -
News
Condividi

Un uomo di 35 anni, originario di Catania, Sergio Puglisi, e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa).

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che era a bordo di una Fiat 600, stava per recarsi a Lentini per consegnare del sushi ma e’ rimasto coinvolto in uno scontro con altre due macchine, una Bmw ed una Toyota Yaris.

Il trentacinquenne e’ morto poco dopo l’impatto, mentre sono rimasti feriti un uomo ed una donna, che erano negli altri veicoli. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le loro condizioni non sono gravi.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047