DRAMMATICO INCIDENTE IERI A SERA SULLA CATANIA-SIRACUSA. MUORE 35 ENNE

Un uomo di 35 anni, originario di Catania, Sergio Puglisi, e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa).

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che era a bordo di una Fiat 600, stava per recarsi a Lentini per consegnare del sushi ma e’ rimasto coinvolto in uno scontro con altre due macchine, una Bmw ed una Toyota Yaris.

Il trentacinquenne e’ morto poco dopo l’impatto, mentre sono rimasti feriti un uomo ed una donna, che erano negli altri veicoli. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le loro condizioni non sono gravi.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.