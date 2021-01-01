Droga: nonna aiutava nipote e amico in spaccio a Messina, arrestati

Con l’accusa di avere aiutato il nipote di 31 anni e un amico di 28 a spacciare droga, i carabinieri hanno arrestato, oltre ai due uomini, una donna di 73 anni. Sono stati sorpresi in flagranza dai ca...

Con l’accusa di avere aiutato il nipote di 31 anni e un amico di 28 a spacciare droga, i carabinieri hanno arrestato, oltre ai due uomini, una donna di 73 anni. Sono stati sorpresi in flagranza dai carabinieri nel rione Giostra a Messina.

Nell’auto del trentunenne i carabinieri hanno trovato 9.300 euro, ritenuti ricavato dello spaccio e nella sua abitazione 25 grammi di cocaina e 55 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 700 euro.