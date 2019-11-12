DUE AUTO CONTROMANO SULLA STATALE 640 SOTTO IL DILUVIO, EVITATA UNA STRAGE

Poteva finire decisamente male l’increscioso avvenimento accaduto nel tardo pomeriggio di oggi.Un automobilista originario di Ravanusa stava transitando lungo la SS 640 all’altezza del Centro commerci...

Poteva finire decisamente male l’increscioso avvenimento accaduto nel tardo pomeriggio di oggi.

Un automobilista originario di Ravanusa stava transitando lungo la SS 640 all’altezza del Centro commerciale Le Vigne quando, improvvisamente, ha incontrato due veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.

Il pericoloso incontro avrebbe generato il panico nell’uomo ma fortunatamente è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, nonostante la presenza della pioggia battente, e a chiamare le forze dell’ordine per segnalare il fatto.

