DUE BARCHE AFFONDANO A OGNINA , TUTTI SALVI
L'allarme è scattato alle ore 16,57 con una richiesta di aiuto giunta alla Capitaneria di Porto di Catania con la richiesta di recupero imbarcazioni su Scogli.
Si tratta della scogliera di Piazza Europa, nelle vicinanze del Porto Rossi.
Da info assunte sul luogo una prima imbarcazione, con 3 persone a bordo, dopo problematiche è andata a finire sugli scogli.
I tre si sarebbero allontanati via terra.
Una seconda imbarcazione, che era venuta in soccorso della prima, per problematiche da accertare è affondata nelle immediate vicinanze della prima.
Sul posto i sommozzatori del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco e una partenza terrestre dal Comando Provinciale di Catania.
Sono state eseguite delle prime ricerche in mare per eventuali dispersi anche se, al momento, non ci sono segnalazioni.
Il recupero delle imbarcazioni verrà fatto domani se le condizioni meteomarine lo consentiranno.
Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e sanitari del Servizio 118