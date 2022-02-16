DUE GIOVANISSIMI DELLA PROVINCIA DI CATANIA BECCATI A RUBARE SCOOTER A TAORMINA

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani della provincia di Catania, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano d...

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani della provincia di Catania, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano di asportare due scooter parcheggiati sulla pubblica via.

Da alcuni giorni, durante le ore notturne, si erano verificati alcuni episodi di furti di motocicli nei centri abitati di Giardini Naxos e Taormina e, per tale motivo, erano stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taormina al fine di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio. Proprio nell’ambito di tali servizi di prevenzione, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, allertati da una telefonata pervenuta alla centrale operativa che segnalava la presenza, nella parte bassa del centro di Taormina, di due giovani con atteggiamenti sospetti nei pressi di un motociclo, in poco tempo si sono recati in direzione del luogo indicato dal segnalante e giunti in prossimità del luogo i militari dell’Arma hanno notato due giovani, senza casco, a bordo di due scooter ed il conducente di uno dei due motocicli spingeva con una gamba il veicolo condotto dall’altro giovane a fari spenti.

I Carabinieri, intuendo che potesse trattarsi dei due giovani segnalati e che probabilmente era in atto un tentativo un furto hanno, pertanto, intimato l’alt ai due soggetti che, alla vista dei militari dell’Arma hanno cercato di darsi immediatamente alla fuga. Uno dei due giovani è stato bloccato dai Carabinieri e trovato in possesso di un grimaldello, verosimilmente utilizzato per forzare il nottolino di avviamento dei due scooter. Il secondo, invece, riusciva in un primo momento ad allontanarsi, ma, a seguito delle immediate ricerche diramate e coordinate dalla locale Centrale Operativa, veniva rintracciato e riconosciuto poco dopo nelle vie limitrofe mentre cercava di dileguarsi a piedi con fare disinvolto, dopo aver abbandonato il motociclo nella vicina via Umberto I di Giardini Naxos, con l’intento di non destare sospetti. I due giovani, di cui uno è risultato essere minorenne, sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato e i motocicli sono stati entrambi recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, il 20enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina. Il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e di permanenza in casa nelle ore notturne.

Per il minorenne invece, il Tribunale per i Minorenni di Messina, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il suo collocamento in una comunità. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.