95047

DUE MICRO-SCOSSE IN MATTINATA A RAGALNA

Torna a tremare la terra, si fa sentire l’Etna alle 09.25 di oggi 03 Gennaio 2021. Un terremoto di magnitudo 2,5 si è avvertito con epicentro a Ragalna. Un po’ di spavento, non sono segnalati danni a...

A cura di Redazione Redazione
03 gennaio 2021 09:56
DUE MICRO-SCOSSE IN MATTINATA A RAGALNA -
News
Condividi

Torna a tremare la terra, si fa sentire l’Etna alle 09.25 di oggi 03 Gennaio 2021. Un terremoto di magnitudo 2,5 si è avvertito con epicentro a Ragalna. Un po’ di spavento, non sono segnalati danni a persone e strutture.

La scossa è stata registrata a  8 km NE da  Ragalna ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

I primi 5 Comuni più vicini 
7.3 km Ragalna
10.4 km Nicolosi
10.7 km Biancavilla
11.4 km Santa Maria di Licodia
11.8 km Belpasso

La scossa è stata preceduta alle ore 08:58:35 da un altra piu leggera di magnitudo ML 2.1 nella zona: 6 km NE Ragalna (CT), ad una profondità di 12 km.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047