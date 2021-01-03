DUE MICRO-SCOSSE IN MATTINATA A RAGALNA
Torna a tremare la terra, si fa sentire l’Etna alle 09.25 di oggi 03 Gennaio 2021. Un terremoto di magnitudo 2,5 si è avvertito con epicentro a Ragalna. Un po’ di spavento, non sono segnalati danni a persone e strutture.
La scossa è stata registrata a 8 km NE da Ragalna ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
I primi 5 Comuni più vicini
7.3 km Ragalna
10.4 km Nicolosi
10.7 km Biancavilla
11.4 km Santa Maria di Licodia
11.8 km Belpasso
La scossa è stata preceduta alle ore 08:58:35 da un altra piu leggera di magnitudo ML 2.1 nella zona: 6 km NE Ragalna (CT), ad una profondità di 12 km.