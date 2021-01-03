DUE MICRO-SCOSSE IN MATTINATA A RAGALNA

Torna a tremare la terra, si fa sentire l’Etna alle 09.25 di oggi 03 Gennaio 2021. Un terremoto di magnitudo 2,5 si è avvertito con epicentro a Ragalna. Un po’ di spavento, non sono segnalati danni a...

Torna a tremare la terra, si fa sentire l’Etna alle 09.25 di oggi 03 Gennaio 2021. Un terremoto di magnitudo 2,5 si è avvertito con epicentro a Ragalna. Un po’ di spavento, non sono segnalati danni a persone e strutture.

La scossa è stata registrata a 8 km NE da Ragalna ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

I primi 5 Comuni più vicini

7.3 km Ragalna

10.4 km Nicolosi

10.7 km Biancavilla

11.4 km Santa Maria di Licodia

11.8 km Belpasso

La scossa è stata preceduta alle ore 08:58:35 da un altra piu leggera di magnitudo ML 2.1 nella zona: 6 km NE Ragalna (CT), ad una profondità di 12 km.