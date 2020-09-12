95047

DUE PATERNESI PROTAGONISTI ALLA FASE FINALE DI "FUORICLASSE TALENT"

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2020 14:34
DUE PATERNESI PROTAGONISTI ALLA FASE FINALE DI "FUORICLASSE TALENT" -
Il duo "The Family"  della Dance Production ha rappresentato la città di Paternò  alle finali nazionali di Fuoriclasse Talent, concorso ideato e creato da Ivano Trau e Catiuscia Siddi ,che si sono svolti dal 06 al 11 settembre 2020 al villaggio Welcome Riviera d’abruzzo a Tortoreto lido.

Il duo paternese composto  Giuseppe e Virginia Milicia  ha ottenuto un importante risultando, arrivando ad un passo dalla finalissima, fermando in semi finale ottenendo una borsa di studio data dal Maestro Fabio Raspanti

Il concorso Talent ha visto partecipazione di circa 200 artisti fra ballerini, cantanti e arti varie.

