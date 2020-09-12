DUE PATERNESI PROTAGONISTI ALLA FASE FINALE DI "FUORICLASSE TALENT"
Il duo "The Family" della Dance Production ha rappresentato la città di Paternò alle finali nazionali di Fuoriclasse Talent, concorso ideato e creato da Ivano Trau e Catiuscia Siddi ,che si sono svolti dal 06 al 11 settembre 2020 al villaggio Welcome Riviera d’abruzzo a Tortoreto lido.
Il duo paternese composto Giuseppe e Virginia Milicia ha ottenuto un importante risultando, arrivando ad un passo dalla finalissima, fermando in semi finale ottenendo una borsa di studio data dal Maestro Fabio Raspanti
Il concorso Talent ha visto partecipazione di circa 200 artisti fra ballerini, cantanti e arti varie.