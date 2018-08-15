DUE SICILIANI MORTI NELLA TRAGEDIA DI GENOVA, UNO DI AGRIGENTO E UN'INFERMIERA DI SANT'AGATA MILITELLO

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri, nel cuore di Genova, a causa del crollo del Ponte Morandi.Ci sono due siciliani morti nel crollo del ponte di Genova. Vincenzo Licata, nato...

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri, nel cuore di Genova, a causa del crollo del Ponte Morandi.

Ci sono due siciliani morti nel crollo del ponte di Genova. Vincenzo Licata, nato 58 anni fa ad Agrigento ed una ragazza di Sant’Agata Militello, in provincia di Messina, Marta Danisi 29 anni, tra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

La donna che stava attraversando il viadotto in auto insieme al fidanzato, lavorava ad Alessandria come infermiera. all'ospedale "Santissimi Antonio e Biagio" Anche il suo fidanzato, Alberto Fanfani, 32 anni, di Firenze, ha perso la vita nella tragedia del "Morandi".

E'stato il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso, a confermare la morte della sua concittadina su su Facebook: «Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti».