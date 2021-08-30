DUE TURISTI FRANCESI DISPERSI, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO SULL'ETNA

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati per la ricerca di due turisti francesi in zona Etna Nord, Monti Sartorius, tra il Rifugio Citelli e...

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati per la ricerca di due turisti francesi in zona Etna Nord, Monti Sartorius, tra il Rifugio Citelli e la grotta di Serracozzo.

La chiamata di soccorso è giunta al NUE, il Numero Unico per le Emergenze, il 112, dalla turista francese, che aveva perso l’orientamento e che aveva perso anche i contatti con il marito, anch’esso in escursione con lei in quelle zone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Linguaglossa ed il Nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco, specializzato nelle attività di ricerca di persone disperse.

La signora è stata individuata tramite GPS e dopo qualche ora, alla stessa maniera, anche il marito. Fortunatamente i turisti stanno bene e tutto si è concluso con un lieto fine.