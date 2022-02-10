E' morta Donatella Raffai, la conduttrice volto storico di "Chi l'ha visto?"

Si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con...

Si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias). A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni.

Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, proprio a causa delle sue condizioni salute, la Raffai era marchigiana di origine (nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ma ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, anche se con il marito si spostava spesso per un periodo dell'anno nella sua casa in Costa Azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti.

I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) e la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz'ora prima della funzione.

"Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice".