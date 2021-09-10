È MORTA ISIDE, L'ASINELLO-TAXI DIVENTATO SIMBOLO DEL BORGO DI GINOSTRA

I 40 abitanti e i pochi villeggianti che ancora soggiornano piangono "Iside", l'asinella-taxi che apparteneva ad una coppia tedesca che ha deciso di vivere a Ginostra, a Stromboli. "Iside" era arrivat...

I 40 abitanti e i pochi villeggianti che ancora soggiornano piangono "Iside", l'asinella-taxi che apparteneva ad una coppia tedesca che ha deciso di vivere a Ginostra, a Stromboli. "Iside" era arrivata alle Eolie oltre 10 anni fa come scrive la Gazzetta del Sud.

Il suo padrone Ulrich Stulgies nel borgo privo di mezzi, la utilizzava per fare su è giu' all'arrivo dell'aliscafo e della nave (pochi viaggi e d'inverno non sempre perché a causa del mare mosso rimane isolata anche per una settimana) per trasportare la merce. Dal piccolo porto al soprastante abitato.

n caso di necessità faceva la spola anche fino all'abitato di Lazzaro. Tutti le volevano bene.

Era in un certo qual modo il simbolo di Ginostra. Ora a Ginostra sono rimasti quattro asinelli, tre sono utilizzati per la spazzatura e la quarta si gode il panorama.

Ma Ulrich e la moglie Karol Hoffman che per aiutare il borgo aveva anche invitato la cancelliera tedesca Angela Merkel, ancora "addolorati", presto faranno sbarcare l'erede di "Iside".