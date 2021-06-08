E' MORTA 'NONNA VINCENZA', STORICA PASTICCERA SICILIANA

E' morta ieri sera a Catania Vincenza Lo Faro Pistone, nota in tutto il mondo per i suoi dolci, come Nonna Vincenza. Aveva 89 anni.La storia di questa nota imprenditrice siciliana è legata ad un'antic...

La storia di questa nota imprenditrice siciliana è legata ad un'antica tradizione dolciaria, che ha origine negli anni '30 ad Agira, un paesino dell'Ennese noto per le cassatelle, le infasciatelle, i buccellati, gli amaretti e le nocatole.

Fin da piccola, affascinata dal rito preparatorio dei dolci, Vincenza frequentava il laboratorio della Zia Provvidenza, suora laica dolciera del paese, che preparava i dolci per i banchetti di nozze degli abitanti del posto.

Dopo essersi sposata con il maestro di musica Giuseppe Pistone si trasferisce a Catania e negli anni '90 realizza il suo grande sogno aprire la sua prima pasticceria "I Dolci di Nonna Vincenza", nel cuore della Catania barocca, nella centralissima piazza San Placido a Palazzo Biscari, distante pochi metri da piazza Duomo e dal Teatro Bellini.

L'esperienza di tutta una vita, l'amore per le tradizioni della Sicilia e il desiderio di non disperdere un vero e proprio patrimonio culturale sono sempre stati gli ingredienti base di 'Nonna Vincenza' che ha esportato in tutto il mondo il Made in Sicily.

I funerali saranno celebrati a Catania domani alle 10.30 nel Santuario Madonna dell'Aiuto e ad Agira alle 16 alla chiesa dell'Abbazia. (A