È morto Corrado Augias, addio al giornalista e scrittore: aveva 91 anni

Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura italiana. Si spegne uno dei volti più conosciuti della televisione, protagonista di una lunga carriera tra libri, giornali e programmi culturali.

È morto oggi, giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias, giornalista, scrittore e storico conduttore televisivo. Aveva 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da diversi organi di informazione nazionali, tra cui Repubblica. la Repubblica +1



Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias è stato uno dei protagonisti del giornalismo e della divulgazione culturale italiana, capace di raccontare per decenni la storia, la politica, la letteratura e i grandi interrogativi della società attraverso uno stile chiaro e riconoscibile.



È morto oggi, giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias, giornalista, scrittore e storico conduttore televisivo. Aveva 91 anni. Con la sua scomparsa il mondo dell'informazione e della cultura italiana perde uno dei suoi protagonisti più conosciuti.



Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias ha attraversato oltre sessant'anni di giornalismo, distinguendosi per la capacità di raccontare la storia, la letteratura e l'attualità con un linguaggio semplice e accessibile al grande pubblico.



Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con importanti testate giornalistiche, tra cui il quotidiano la Repubblica, ed è diventato uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.



Tra i programmi che lo hanno reso celebre figurano “Telefono Giallo”, “Le storie - Diario italiano”, “Quante storie” e, più recentemente, “La Torre di Babele” su La7.



Autore di numerosi libri di successo, Augias ha dedicato gran parte della propria attività alla divulgazione culturale, affrontando temi legati alla storia, alla religione, alla politica e ai grandi misteri delle città italiane.



Con la morte di Corrado Augias si chiude una lunga pagina del giornalismo e della televisione italiana. Resta il patrimonio dei suoi libri, delle sue trasmissioni e del suo impegno nel diffondere la conoscenza e la cultura.

