È MORTO GIANNI DI MARZIO, EX ALLENATORE DI CATANIA E PALERMO

"E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Con questo tweet Gianluca Di Marzio, il gior...

"E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Con questo tweet Gianluca Di Marzio, il giornalista guru del calciomercato in Italia, ha salutato questa mattina il padre Gianni. Gianni Di Marzio è morto infatti oggi. Aveva compiuto 82 anni un paio di settimane fa ed era un grande appassionato di calcio e anche un raffinato conoscitore del mondo del pallone.

Aveva smesso di giocare a calcio presto a causa di un infortunio, ma poi era diventato uno stimato allenatore: dalle Giovanili del Napoli all'inizio degli anni Settanta era passato a Nocerina, Juve Stabia, Brindisi e Catanzaro, tornando poi al Napoli ma questa volta in Prima squadra.

Negli anni Ottanta la sua carriera si è snodata fra Genoa, Lecce, Catania, Padova, Cosenza e Catanzaro. L'ultima squadra allenata da Gianni Di Marzio è stata quella del Palermo, nel campionato 1991-1992. Allenatore, ma non solo. Di Marzio aveva il calcio nelle vene ed è per questo che ha poi ricoperto il ruolo di direttore sportivo nel Cosenza, di consulente di mercato per il Queens Park Rangers e di consulente personale di Maurizio Zamparini quando era presidente del Palermo.