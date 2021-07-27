E' MORTO GIANNI NAZZARO, IL CANTANTE AVEVA 72 ANNI

E’ morto il cantante e attore Gianni Nazzaro, al secolo Giovanni Nazzaro. Aveva 72 anni. Era ricoverato da qualche settimana nel Policlinico Gemelli, a Roma, e da tempo lottava contro una grave malatt...

E’ morto il cantante e attore Gianni Nazzaro, al secolo Giovanni Nazzaro. Aveva 72 anni. Era ricoverato da qualche settimana nel Policlinico Gemelli, a Roma, e da tempo lottava contro una grave malattia.

A darne notizia attraverso la sua pagina social è l’amica e presentatrice Paola Delli Colli che con il suo "Festival Italia in Musica" era solita ospitare il poliedrico artista napoletano autore di successi che sono rimasti nella storia della musica italiana.

Nazzaro lascia la compagna Nadia Ovcina, il padre Erminio e i figli Giorgia, David, Mattia e Gianni Junior. Risale a una ventina di giorni fa la sua ultima intervista.

Tra i successi di Nazzaro, concentrati soprattutto negli anni Settanta, figurano "L'amore è una colomba" (1970), "Bianchi cristalli sereni" (1971), "Non voglio innamorarmi mai" (1972), "A modo mio" (1974, scritta da Claudio Baglioni ed Antonio Coggio), tutte presentate al Festival di Sanremo, ed "In fondo all'anima".

Nazzaro partecipa al Festival di Sanremo 1983 con il brano "Mi sono innamorato di mia moglie", scritto da Daniele Pace, ottenendo un buon esito commerciale.

Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare al Festival di Sanremo ma il brano da lui proposto, "Perdere l'amore", viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l'anno successivo da Massimo Ranieri (di cui Nazzaro si è sempre considerato un rivale, a causa delle stesse origini, umili e napoletane, dello stesso genere di canzoni e della stessa casa discografica per buona parte della carriera); e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione. Nazzaro polemizzerà a lungo con gli organizzatori per la sua esclusione.