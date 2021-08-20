È MORTO L'ATTORE CATANESE, NINO D'AGATA

Il generale Tosi di R.I.S. - Delitti imperfetti, l'agente Agostino Catalano nel tv movie Paolo Borsellino. Ma anche la voce di Timothy Lovejoy de I Simpson e Paul Bettany di Iron man.Il mondo della tv...

Il mondo della tv piange la prematura scomparsa dell'attore e doppiatore Nino D'Agata.

Nato a Catania l'8 ottobre 1955, D'Agata ha esordito sul grande schermo nel 1993, incarnando Totuccio Contorno in Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara.

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica e televisiva, vantante anche partecipazioni a Don Matteo, Distretto di polizia e Il giovane Montalbano, è stato diretto, tra gli altri, da Paolo Sorrentino ne Le conseguenze dell'amore, da Gabriele Muccino ne L'ultimo bacio, da Emanuele Crialese in Nuovomondo e da Michele Soavi nelle fiction Ultima pallottola, Francesco e Il testimone.