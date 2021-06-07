E' MORTO MICHELE MERLO, IL GIOVANE ARTISTA DI "AMICI"

E' morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici.'Mike Bird' -questo il suo nome d'arte era ricoverato nel reparto di terapia intensiva de...

E' morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici.

'Mike Bird' -questo il suo nome d'arte era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito,nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota.

Merlo era originario di Rosà, in provincia di Vicenza (vicino a Bassano del Grappa). Cantante noto con il nome d'arte Mike Bird, era stato semifinalista della edizione 2017 del talent 'Amici di Maria De Filippi'.

Una delle sue hit più amate è la canzone ’Tutto per me’, che su Spotify supera i quattro milioni di ascolti. Il musicista, seguito sui social da oltre 250mila persone, era anche scrittore: aveva infatti scritto il romanzo ’Cuori stupidi’, edito da Sperling & Kupfer e uscito nelle librerie nell’autunno dell’anno scorso, andando subito a ruba soprattutto tra i ragazzini.

Michele Merlo, in arte Mike Bird, era ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna per un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. "Michele si sentiva male da giorni - raccontano - e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa.

Anche durante l'intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione".

Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l'avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi.

Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l'Italia in lungo e in largo".

Un caso su cui l'Ausl sta cercando di fare chiarezza con un'indagine interna.