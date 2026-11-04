Lutto nel mondo del cinema È morto Tinto Brass, addio al celebre regista italiano: aveva 93 anni

Si è spento questa mattina a Roma. La notizia comunicata dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice. Funerali in forma privata.

ROMA – È morto Tinto Brass, uno dei registi più conosciuti e discussi del cinema italiano. Il cineasta si è spento questa mattina, mercoledì 4 novembre, intorno alle 10:30 a Roma, all'età di 93 anni.

A dare la notizia all'ANSA, secondo quanto riferito, sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. La famiglia, almeno per il momento, prevede di organizzare i funerali in forma strettamente privata.

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Giovanni Brass, conosciuto da tutti come Tinto Brass, ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema italiano, diventando celebre soprattutto per le sue pellicole provocatorie e per il suo contributo al cinema erotico.

La sua carriera era cominciata negli anni Sessanta, con il debutto alla regia nel 1963 con Chi lavora è perduto. Nel corso degli anni ha firmato numerosi film, tra cui Salon Kitty, La chiave, Miranda, Paprika e Così fan tutte.

Un regista dallo stile riconoscibile, capace di dividere critica e pubblico, ma anche di lasciare un segno nella storia del cinema italiano attraverso il suo linguaggio visivo e le sue sperimentazioni cinematografiche.

Con la sua scomparsa si chiude una lunga stagione del cinema italiano, segnata da provocazioni, innovazione e opere che hanno fatto discutere intere generazioni.