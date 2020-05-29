E’ USCITO “MOET”, IL SINGOLO DEL PATERNESE MICHELE ORRIGO

Michele Orrigo è un paternese di 26 anni ed alla mezzanotte di ieri ha lanciato il suo singolo “Moet”.Un brano accattivante che parla d’estate e amore, in un momento in cui a causa dell’emergenza sani...

Michele Orrigo è un paternese di 26 anni ed alla mezzanotte di ieri ha lanciato il suo singolo “Moet”.

Un brano accattivante che parla d’estate e amore, in un momento in cui a causa dell’emergenza sanitaria se ne sente fortemente il bisogno.

“Moet” sprigiona sentimento e voglia di spiaggia e mare: 2 minuti e 52 secondi (già disponibili anche sulla piattaforma Spotify) che abbracciano tutta l’ecletticità di Michele Orrigo.

“Sono felice del mio lavoro - racconta Orrigo - e spero che Moet piaccia e che faccia breccia ai tanti appassionati di musica e…d’estate. E’ un risultato nel quale ho creduto molto e sarò orgoglioso di potere farlo arrivare a quanta più gente è possibile”.

https://www.youtube.com/watch?v=qXH7gVEFvcM