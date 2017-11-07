95047

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017: IL PATERNESE GALVAGNO ALL'ARS, TUTTI I NOMI DEGLI ELETTI

Ecco chi conquista un seggio all'Assemblea siciliana, in attesa dell'ufficialità.Su 13 deputati che arriveranno a Palermo dalla provincia di Catania, ben otto sono stati riconfermati. I seggi assegnat...

07 novembre 2017 08:47
ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017: IL PATERNESE GALVAGNO ALL'ARS, TUTTI I NOMI DEGLI ELETTI -
News
Ecco chi conquista un seggio all'Assemblea siciliana, in attesa dell'ufficialità.

Su 13 deputati che arriveranno a Palermo dalla provincia di Catania, ben otto sono stati riconfermati. 

I seggi assegnati al collegio di Catania, in base alle preferenze  sono stati cosi ripartiti.

Movimento 5 Stelle 
Si conferma nella città etnea il primo partito a cui vengono riconosciuti ben 4 seggi; riconfermati all’Ars Angela Foti, Cappello, Gianina Ciancio. Il quarto, ancora, non si conosce, dato che lo spoglio non è ancora concluso.

Forza Italia
2 seggi che vanno al più votato Marco Falcone deputato uscente ed ex capogruppo FI all’Ars e al secondo classificato Alfio Papale

Partito Democratico
2 seggi risultato storico raggiunto dal deputato uscente Luca Sammartino che con 30.000 voti risulta essere il più votato di sempre, a seguire l’assessore regionale uscente Anthony Barbagallo.

Fratelli d’Italia An e Noi Con Salvini 
Andrà all’Ars Gaetano Galvagno, paternese, rappresentante del partito di Giorgia Meloni

Idea Sicilia 
1 seggio per gli autonomisti per Pippo Compagnone

Musumeci Presidente
1 seggio per l’Udc che viene assegnato all'Adranita Giovanni Bulla

Diventerà Bellissima 
1 seggio che va a Giuseppe Zitelli

Sicilia Futura 
1 seggio che viene assegnato a Nicola D’Agostino

Nessun seggio  per Ap, Arcipelago Sicilia, Cento Passi per la Sicilia e Siciliani Liberi

