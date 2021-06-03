ELEZIONI UNIVERSITARIE 2021, DUE PATERNESI PROTAGONISTI

Un gruppo di ragazzi uniti dalla stessa passione lavorativa, la stessa tenacia e lo stesso ardore. Nasce così Sanilab.Sanilab non è altro che un’associazione universitaria giovanissima, nata tre anni...

Un gruppo di ragazzi uniti dalla stessa passione lavorativa, la stessa tenacia e lo stesso ardore. Nasce così Sanilab.

Sanilab non è altro che un’associazione universitaria giovanissima, nata tre anni fa per garantire formazione e supporto al corso di laurea di infermieristica di Catania.

Alla presidenza, il paternese Antonio Arcoria, fondatore e membro attivo del gruppo.

Per anni i ragazzi si impegnano a lavorare e crescere nella speranza di poter essere i professionisti migliori del domani nel proprio settore. Attenti, preparati e diligenti.

Ogni singolo membro del gruppo Sanilab si spende ogni giorno ai fini indicati e non perde occasione per emergere con dedizione nelle discipline di interesse e pertinenza sanitaria.

Parliamo di centinaia di ragazzi impegnati nella rappresentanza studentesca al servizio degli studenti, nel sociale e nel settore sanitario. L’aspetto formativo è così presente da diventare anche voce fondante del gruppo, con il motto caratteristico dell’associazione:” Non fermarti, formati”.

“Non fermarti, formati” nasce dalla consapevolezza di non poter mai arrivare alla conoscenza assoluta in un settore così vasto come quello medico.

È impossibile pensare di potersi arrendere, di perdere quella luce e quella continua voglia di aggiornarsi e prepararsi per ogni evenienza potenziale.

Per questo, e per molto altro ancora, nasce Sanilab, come ente di formazione capace di erogare corsi di alta qualità e specificità.

Tra i corsi messi a disposizione per i discenti troviamo: primo soccorso in situazioni di emergenza, con PTC e full-D (BLSD + PBLSD), corsi di sutura, lettura di ecg, venipuntura e molto altro.

In questo scenario emerge Marco Filloramo, paternese al primo anno del corso di laurea in infermieristica.

Marco si fa notare da subito con le sue capacità organizzative e relazionali, tanto da riuscire ad avere la fiducia di tutto il gruppo, al punto che diviene l’unico consigliere candidato al senato accademico del corso di laurea infermieristica dell’ateneo di Catania.

Marco ottiene infatti 594 consensi, piazzandosi secondo nella sua lista, prima classificata nell’ateneo catanese e prima lista nell’area medico-sanitario, ottenendo 17 seggi su 39 nei quattro dipartimenti dell'area medica .

Un risultato che non sorprende chi conosce già l’associazione ed il lavoro di ogni singolo membro, ma che gratifica tutti, coronando l’impegno di ogni singolo e del gruppo in Toto.

Cosciente che questo non sia un traguardo ma un grande fischio di inizio, l’associazione Sanilab coglie l’occasione per ringraziare ogni votante per aver creduto in un progetto così vasto e ambizioso.

Consapevoli di ciò che possiamo ancora darvi, promettiamo di essere al vostro fianco ogni giorno.

E cosa più importante: Non fermarti, formati!