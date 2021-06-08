ELEZIONI UNIVERSITARIE 2021: IL PATERNESE ANDREA BULGARI ELETTO AL COORDINAMENTO DELLA SCUOLA "FACOLTÀ DI MEDICINA"

Martedì 25 e Mercoledì 26 Maggio, si sono tenute, in modalità online sulla piattaforma "Eligo", le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Catania.L'ateneo catanese h...

Martedì 25 e Mercoledì 26 Maggio, si sono tenute, in modalità online sulla piattaforma "Eligo", le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Catania.

L'ateneo catanese ha dato così il via al rinnovo dei membri della componente studentesca in seno agli organi superiori d'ateneo, oltre che dei vari Collegi dei corsi di laurea e dei Dipartimenti universitari.

Oltre ai sopracitati organi, si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo della componente studentesca in seno al Coordinamento della Scuola Facoltà Di Medicina, organo di raccordo tra tutti i dipartimenti dell'area medico-sanitaria, quali:

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche;

Medicina clinica e sperimentale;

Scienze biomediche e biotecnologiche;

Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "G. F. Ingrassia".

Particolare clamore in merito, ha suscitato lo straordinario risultato realizzato dal paternese Andrea Bulgari, studente iscritto al I anno in Medicina e Chirurgia, il quale ottenendo 749 preferenze è riuscito così ad essere eletto.

"Un risultato davvero sorprendente" ... ha dichiarato il giovane consigliere , ringrazio tutti i colleghi che mi hanno sostenuto e non vedo l'ora di cominciare questo nuovo percorso come rappresentante, dopo l'esperienza di rappresentanza liceale, a livello universitario, in un ruolo così delicato ed importante, che mi darà modo di migliorare la nostra quotidianità universitaria, portando avanti le istanze dei colleghi, cui mi farò portavoce".

Ricordiamo che il giovane ha già ricoperto il ruolo di rappresentante di Istituto presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" nel corso del precedente anno.

Primo Paternese eletto in seno alla Scuola di Medicina -organo collegiale, del nuovo ciclo - Andrea Bulgari tiene molto a ringraziare i colleghi dell'associazione universitaria "Orizzonte Sanità" per l'opportunità ed il continuo sostegno ricevuto.

Associazione quest'ultima formata dal gruppo "Orizzonte Italia" e i rappresentanti uscenti del collettivo "Futura Sanità", fondato 3 anni prima da Alessandro Bulgari, già Senatore Accademico, nel corso del biennio precedente.