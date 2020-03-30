EMERGENZA CORONAVIRUS, A PATERNO' SPETTANO 477.070,32 EURO
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle mo...
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00.
PATERNO' riceverà 477.070,32 €
Sulla base di quanto assegnato il comune è autorizzato
- all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale (per un importo di (224.715,87 €);
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità 252.354,45 €).
Ecco di seguito le elenco dei comuni della provincia di Catania e relative somme spettanti.
LE SOMME STANZIATE PER I COMUNI IN PROVINCIA DI CATANIA
ACI BONACCORSI € 29.280,08
ACI CASTELLO € 113.663,03
ACI CATENA € 270.117,30
ACIREALE € 440.976,82
ACI SANT’ANTONIO € 163.894,74
ADRANO € 379.330,99
BELPASSO € 273.613,04
BIANCAVILLA € 249.288,64
BRONTE € 183.418,52
CALATABIANO € 49.570,71
CALTAGIRONE € 345.068,60
CAMPOROTONDO ETNEO € 49.186,26
CASTEL DI IUDICA € 46.104,95
CASTIGLIONE DI SICILIA € 29.158,33
CATANIA € 2.559.511,62
FIUMEFREDDO DI SICILIA € 87.836,56
GIARRE € 226.491,42
GRAMMICHELE € 133.646,90
GRAVINA DI CATANIA € 198.414,36
LICODIA EUBEA € 32.926,76
LINGUAGLOSSA € 45.550,07
MALETTO € 38.662,81
MANIACE € 36.193,82
MASCALI € 132.624,05
MASCALUCIA € 272.966,06
MAZZARRONE € 44.019,50
MILITELLO IN VAL DI CATANIA € 72.028,66
MILO € 8.636,09
MINEO € 56.121,69
MIRABELLA IMBACCARI € 47.588,57
MISTERBIANCO € 501.364,86
MOTTA SANT’ANASTASIA € 109.069,03
NICOLOSI € 62.430,68
PALAGONIA € 177.784,24
PATERNÒ € 477.070,32
PEDARA € 123.581,04
PIEDIMONTE ETNEO € 36.357,64
RADDUSA € 31.779,08
RAGALNA € 35.014,54
RAMACCA € 114.147,16
RANDAZZO € 94.420,96
RIPOSTO € 126.428,45
SAN CONO € 28.111,79
SAN GIOVANNI LA PUNTA € 179.152,93
SAN GREGORIO DI CATANIA € 62.616,77
SAN MICHELE DI GANZARIA € 32.277,21
SAN PIETRO CLARENZA € 73.764,70
SANT’AGATA LI BATTIATI € 49.893,02
SANT’ALFIO € 13.825,93
SANTA MARIA DI LICODIA € 77.344,12
SANTA VENERINA € 79.810,54
SCORDIA € 165.069,16
TRECASTAGNI € 85.463,12
TREMESTIERI ETNEO € 136.197,85
VALVERDE € 62.046,03
VIAGRANDE € 69.034,39
VIZZINI € 58.039,27
ZAFFERANA ETNEA € 89.542,93