SCONTRO MORTALE AD ENNA, 21ENNE PERDE LA VITA, GRAVE UN 57ENNE DI ADRANO, COINVOLTI PATERNESI

Gravissimo incidente intorno alle ore 14, sulla SS 117 bis nei pressi di contrada Salinella in territorio di Enna, dove si è verificato un violentissimo scontro tra un Fiat Ducato nove posti e una Fia...

Gravissimo incidente intorno alle ore 14, sulla SS 117 bis nei pressi di contrada Salinella in territorio di Enna, dove si è verificato un violentissimo scontro tra un Fiat Ducato nove posti e una Fiat Idea.

Nel violento impatto una giovane di 21 anni, che conduceva la Fiat Idea, Claudia Cassiba, ha perso la vita, mentre i nove che occupavano il furgone , che stavano rientrando dopo una giornata di lavoro, nei paesi di Paternò ed Adrano sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Umberto I di Enna, ad eccezione di un 57enne V.S. di Adrano trasportato invece con l’ elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta.

Fortunatamente rimasto illeso nel sinistro un altro furgone che stava facendo rientro nel nostro comprensorio.

Sulle cause del sinistro sono ancora in corso le indagini. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118, la Polizia e l’ANAS.

AGGIORNAMENTO

Nel gravissimo incidente che si è verificato intorno alle ore 14, di oggi 25 Agosto 2021 sulla ss117 bis in territorio di Enna è rimasto coinvolto un furgone con occupanti dei comuni di Paternò ed Adrano.

Lo scontro per cause in via d’accertamento ha coinvolto un Fiat Ducato nove posti ed una Fiat Idea.

Nel violento impatto la conducente dell'autovettura, una donna di 20 anni, ha perso la vita.

Per gli occupanti del furgone, come riportato vi erano delle persone di Paternò ed Adrano che sono rimasti feriti e trasportati

presso l' ospedale Umberto I di Enna, per uno di loro si è reso necessario l'intervento

dellI' elisoccorso che l'ha trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Una persona è morta in un incidente tra un veicolo e un furgone, all’altezza del km 11 della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna.

In azione personale dell’Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile.

Il traffico è stato temporaneamente chiuso mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dello scontro.

Le iniziative di Anas per una guida sicura

Anas, società del Gruppo Ff Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).