ENNESIMO GRAVE INCIDENTE SULL'A18, ELISOCCORSO SUL POSTO
Un ennesimo grave incidente si è verificato oggi, 08 agosto 2021, intorno alle ore 18 sull'autostrada A18.
Il sinistro si è verificato prima dello svincolo Giarre in direzione Catania.
Il sinistro ha coinvolto, secondo le prime informazioni, un mezzo pesante ed una moto, non si hanno al momento altre info.
Vista la gravità dell'incidente e dei feriti sul posto da un paio di minuti è intervenuto l'elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata nei pressi del sinistro, sul posto i soccorsi.
Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro, con coda che inizia nei pressi dello svincolo Fiumefreddo, si consiglia uscita al casello di Giardini in direzione Catania, traffico rallentato pure in direzione Messina.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO