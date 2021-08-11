ENNESIMO INCENDIO NELL'AREA PROTETTA DI PONTE BARCA
Ennesimo incendio nell’area protetta del Simeto.Nella giornata di oggi e tutt'ora in corso, un vasto incendio sta interessando la zona Ponte Barca, nel territorio di Paternò.La zona ricade su un’area...
Ennesimo incendio nell’area protetta del Simeto.
Nella giornata di oggi e tutt'ora in corso, un vasto incendio sta interessando la zona Ponte Barca, nel territorio di Paternò.
La zona ricade su un’area protetta ed è stata recentemente interessata da altri roghi, le fiamme stanno divorando ettari di terreno, devastando agrumenti, flora e fauna.
Sul posto la protezione civile ed i Vigili del Fucoo per domare il rogo che si è spinto sino alle sponde del Simeto.
Le altissime temperature odierne non facilitano le operazioni di spegnimento.
Probabilmente è collegata la tragedia che si è verificato nel pomeriggio di oggi , con l'uomo che è rimasto schiacciato dal trattore.
L'uomo infatti stava trasportando un contenitore con dell’acqua, probabilmente stava tentando di arginare l’incendio che stava minacciando la zona.