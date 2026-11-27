Ennesimo incidente a Paternò: tamponamento tra quattro auto in corso Italia
Sul posto un’ambulanza e gli agenti della Polizia Municipale. Non si registrerebbero feriti gravi.
Ancora un incidente stradale lungo le vie di Paternò. Nella serata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, intorno alle ore 19.30, un tamponamento ha coinvolto quattro autovetture in corso Italia, una delle principali arterie cittadine.
La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.
A seguito dell’incidente, due persone sono state trasportate in ospedale: si tratta di un uomo di 40 anni, accompagnato all’ospedale di Paternò, e di un minore, trasportato al Policlinico di Catania.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le loro condizioni non sarebbero gravi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi di rito e nella ricostruzione dell’esatta dinamica del tamponamento.
L’incidente di corso Italia si aggiunge agli altri sinistri stradali registrati nel corso della giornata odierna a Paternò, riportando ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo le arterie cittadine.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato il tamponamento. Saranno gli accertamenti della Polizia Municipale a fare chiarezza sull’accaduto.