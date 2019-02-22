95047

ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121

22 febbraio 2019

22 febbraio 2019 10:34
***FLASH***

Ennesimo incidente stradale,  intorno alle ore 10, sulla ss121 in direzione Catania, nei pressi del restringimento della carreggiata.

Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di incidente autonomo

Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza in pronto soccorso il guidatore dell'autovettura

Forte rallentamenti in direzione Catania.

