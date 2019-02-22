ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121
A cura di Redazione
22 febbraio 2019 10:34
***FLASH***
Ennesimo incidente stradale, intorno alle ore 10, sulla ss121 in direzione Catania, nei pressi del restringimento della carreggiata.
Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di incidente autonomo
Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza in pronto soccorso il guidatore dell'autovettura
Forte rallentamenti in direzione Catania.