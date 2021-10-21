ERCOLANO - FA VIDEO HOT MENTRE È IN UFFICIO: IMPIEGATA COMUNALE BECCATA DA STRISCIA LA NOTIZIA
Il servizio firmato da Luca Abete andato in onda su Striscia la notizia riguardante una dipendente comunale che faceva video hot in orario di lavoro ha fatto il giro d’Italia.
Immagini che hanno lasciato letteralmente senza parole i tantissimi telespettatori della storica trasmissione di Canale 5.
Si tratterebbe di una dipendente dell’ufficio cimitero del Comune di Ercolano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, a poche ore dalla diffusione del filmato il sindaco Ciro Buonajuto ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare a carico della dipendente “pizzicata” a navigare sui siti hard durante l’orario di lavoro.
«Ho visto il servizio di Striscia la Notizia ed ho provato disgusto, come padre e come rappresentante delle Istituzioni. Quanto è accaduto non ammette nessuna scusante e non resterà impunito. È vergognoso.
Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, e di chiunque sia coinvolto, valutandone finanche il licenziamento», le parole del primo cittadino di Ercolano.
Di seguito le immagini del servizio andato in onda a Striscia la Notizia. Nel quale si vede la donna in comportamenti decisamente fuori contesto considerando che stava svolgendo il suo lavoro di dipendente comunale.