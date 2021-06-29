TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NELLA NOTTE CON EPICENTRO A PALAGONIA
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 00:58 nell'est della Sicilia, in provincia di Catania.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro vicino Palagonia.
Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 29 giu 2021 00:58:19
# Coordinate Epicentrali: 37.320 14.746
# Zona: 1 Km S Palagonia (CT)
# Magnitudo Richter: 3.2 ML
# Profondità: 21.0 km