TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NELLA NOTTE CON EPICENTRO A PALAGONIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 00:58 nell'est della Sicilia, in provincia di Catania.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro vicino Palagonia.

Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

La localizzazione preliminare è la seguente:

# Data e ora locale: 29 giu 2021 00:58:19

# Coordinate Epicentrali: 37.320 14.746

# Zona: 1 Km S Palagonia (CT)

# Magnitudo Richter: 3.2 ML

# Profondità: 21.0 km