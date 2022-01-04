95047

ESENZIONE TICKET PER REDDITO PROROGATA AL 31 MARZO 2022

A cura di Redazione Redazione
04 gennaio 2022 15:02
Gli attestati di esenzione per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03, ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione, validi sino al 31 marzo 2020, sono ulteriormente prorogati sino al 31 marzo 2022, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Lo stabilisce un Decreto dell’Assessorato della Salute del 23 dicembre 2021.

L’assistito, qualora siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione; un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

